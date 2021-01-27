В среду, 27 января, Верховная Рада соберется на очередное заседание, в ходе которого нардепы рассмотрят проекты законов об отмене трудовой книжки и усилении ответственности за совершение преступлений против журналистов.

Также парламент планирует создать ВСК по вопросам проверки АО "Укрзализныця" и расследования фактов возможных правонарушений руководством компании.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

В среду нардепы также обсудят законопроекты "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона Украины "О разведке", о защите должников при урегулировании просроченной задолженности и об усовершенствовании процедуры выборов руководителя учреждения высшего образования.

В повторном первом чтении Рада рассмотрит проект закона о совершенствовании деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроекты по усилению ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов и по усилению ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19.

Напомним, вчера Рада приняла закон о референдуме, позволяющий уменьшать территорию Украины.

Также мы писали о том, что Рада может принять закон об ускоренной регистрации вакцины 28 января.