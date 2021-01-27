Газопоставляющая компания "Нафтогаз" обнародовала цену на газ для населения в феврале. Она составит 6,86 грн за кубометр, что на 13 копеек меньше предельной цены, зафиксированной Кабинетом министров.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

"В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива – 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", - сказано в сообщении.

"Нафтогаз" обслуживает около 9% всех потребителей в Украине, что составляет 1,1 млн домохозяйств.

Напомним, "Страна" разбиралась, какими будут цены на газ в феврале и перепишут ли платежки на отопление.

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