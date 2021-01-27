По состоянию на утро среды, 27 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 776 человек.

Напомним, что вчера, 26 января, в стране было выявлено 2 779 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число новых выявленных случаев заражения выросло на 997 человек.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 200 883 человека. Выздоровели за последние сутки 14 250 пациентов (всего с начала пандемии - 980 085 - Ред.).

Госпитализированы за сутки 2 430 человек. Среди новых зараженных 115 детей и 172 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (437 человек), Запорожской области (204), Киевской области (276), Харьковской области (238) и Львовской области (221).

Ранее "Страна" сообщала, что ученые нашли препарат, который оказался самым эффективным против коронавируса.

Также мы рассказывали, у ВОЗ нет доказательств, что вакцинация снижает риск передачи коронавируса.