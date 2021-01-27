Европа на деле доказывает свою приверженность принципу гендерного равенства. Так, генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) впервые станет женщина.

На этот пост депутаты ПАСЕ избрали Деспина Хатзивасилиу-Цовилис, об этом передает Gazeta со ссылкой на ТАСС.

За ее кандидатуру свои голоса отдали около 96% депутатов. Хатзивасилиу-Цовилис была избрана на должность генсекретаря ПАСЕ сроком на пять лет. Вступление в должность Деспины Хатзивасилиу-Цовилис состоится 1 марта 2021 года.

"Для меня это большая честь - доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация - я готова принять вызов", - так прокомментировала она собственную победу.

Деспина Хатзивасилиу-Цовилис ранее была членом Мониторингового политического комитета ПАСЕ.

Напомним, "Страна" сообщала о том, что Комитет ПАСЕ отверг предложения Украины и рекомендовал подтвердить полномочия делегации России.