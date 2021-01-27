Генсеком ПАСЕ впервые в истории станет дама
Европа на деле доказывает свою приверженность принципу гендерного равенства. Так, генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) впервые станет женщина.
На этот пост депутаты ПАСЕ избрали Деспина Хатзивасилиу-Цовилис, об этом передает Gazeta со ссылкой на ТАСС.
За ее кандидатуру свои голоса отдали около 96% депутатов. Хатзивасилиу-Цовилис была избрана на должность генсекретаря ПАСЕ сроком на пять лет. Вступление в должность Деспины Хатзивасилиу-Цовилис состоится 1 марта 2021 года.
"Для меня это большая честь - доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация - я готова принять вызов", - так прокомментировала она собственную победу.
Деспина Хатзивасилиу-Цовилис ранее была членом Мониторингового политического комитета ПАСЕ.
Напомним, "Страна" сообщала о том, что Комитет ПАСЕ отверг предложения Украины и рекомендовал подтвердить полномочия делегации России.