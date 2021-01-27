После того, как Сенат США признал конституционным рассмотрение импичмента для Дональда Трампа, популярный видеоресурс YouTube продлил и свои санкции против бывшего президента США.

YouTube заблокировал канал Трампа на неопределенный срок (первые ограничения были введены еще 12 января из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа - Ред.). YouTube также запретил зарабатывать на видеохостинге и Рудольфу Джулиани адвокату Трампа.

"В связи с сохраняющимися опасениями возможного насилия ограничения в отношении канала Дональда Трампа остаются. Мы внимательно отслеживаем развитие событий", - заявил представитель видеохостинга изданию Politico.

YouTube заблокировал канал 45 президента США на неделю 12 января и продлил ограничения еще на неделю с 19 января.

Это произошло после того, как 6 января в Вашингтоне протестующие захватили здание Капитолия. Демонстранты отказались признавать победу демократа Джо Байдена.

Сейчас из-за беспорядков Конгресс США рассматривает вопрос об импичменте Дональда Трампа по обвинению в умышленном провоцировании насилия.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп открыл Офис бывшего президента во Флориде для "защиты американского народа".