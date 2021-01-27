Медики накапливают все больше и больше информации о последствиях для человека после перенесенной коронавирусной инфекции. Как выяснилось, стремление как можно скорее вернуться к привычному образу жизни таит в себе немалые риски для выздоровевших.

Так, например, врач-иммунолог Илья Кукин предупредил переболевших коронавирусом о серьезной угрозе для здоровья. Об этом передает газета "ВМ".

Врач рассказал о том, что некоторые бывшие пациенты стремятся вернуться к занятиям спортом как можно скорее в надежде восстановить физическую форму, что способствует серьезной перегрузке организма.

По его словам, такое решение является "недопустимым" и "крайне опасным".

"После вируса иммунитет еще слаб, организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий", - добавил Илья Кукин.

Врач уточнил, что организму может не хватать энергии, большое количество которой было затрачено во время болезни. Такая ситуация, как отметил медик, может привести к поствирусным осложнениям. Иммунолог подчеркнул, что к интенсивным спортивным тренировкам следует возвращаться постепенно.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии хотят запретить вывоз произведенной в Евросоюзе вакцины от коронавируса.