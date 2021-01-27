Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) провела тотальную зачистку в теризбиркоме Черновцов после подведения итогов местных выборов. Полномочия всех членов прекращены досрочно из-за незаконной регистрации некоторых депутатов (напомним, что члены ТИК подписывали пустые бланки - Ред.).

Об этом решении ЦИК передает ее пресс-служба.

"ЦИК признала противоправным и отменила постановление Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии от 13 января 2021 № 1 по регистрации лиц, избранных депутатами Черновицкого горсовета на местных выборах 25 октября 2020 года. Постановление принималось с нарушениями. По результатам рассмотрения каждого заявления о регистрации проголосовали 7-8 членов Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии. Такое количество голосов недостаточно для утверждения соответствующего решения.

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Черновицкой городской ТИК. Местные организации соответствующих политических партий могут не позднее 18.00 27 января 2021 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в состав указанной избирательной комиссии. Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия обязана в пятидневный срок, после формирования ее нового состава, повторно рассмотреть вопрос о регистрации указанных лиц", - заявили в ЦИК.

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК объявила о победе действующего мэра Броваров Сапожко. Он управляет городом с 2010 года.

Так же мы рассказывали, что в ЦИК сообщили, сколько украинцев имеют право голоса на местных выборах.