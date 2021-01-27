По данным на утро, 27 января, мир перешагнул очередной ковидный барьер. Число зараженных Covid-19 на планете составило уже 100 243 101 человек, умерли от опасной болезни с начала пандемии уже 2 156 850 человек.

Об этом передает университет Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию в режиме онлайн.

На первом месте по числу зараженных остаются США - здесь обнаружено 25 437 228 случаев коронавирусной инфекция. На втором месте, и со значительным отрывом, находится Индия - тут 10 676 838 больных. Замыкает тройку "лидеров" Бразилия. В этой южноамериканской стране 8 993 356 зараженных.

Напомним, "Страна" сообщала ранее, что в Германии хотят запретить вывоз произведенной в Евросоюзе вакцины от коронавируса.

Также мы рассказывали, что ученые нашли препарат, который оказался самым эффективным против коронавируса.