Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и еще более 150 человек, включая коллегу артиста по цеху Натали Портман и основателя Amazon Джеффа Безоса, подписали открытое письмо к президенту США Джо Байдену. В нем главу Белого дома призывают отреагировать на проблему изменения климата.

Послание было опубликовано на сайте организации Climat Power и в Инстаграме Ди Каприо.

"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество с края обрыва. Вы можете обеспечить переход мировых энергетических систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя при этом экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья", - говорится в письме.

Его авторы оценили указ Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату, который он подписал в первые часы на посту президента, но предупредили, что этого недостаточно и следует сделать "все, что в наших силах".

В письме также говорится, что климатический кризис при тех проблемах, которые он несет, представляет собой "величайшую экономическую возможность" для инноваций, создания рабочих мест и инвестиций.

Кроме Ди Каприо, Портман и Безоса, под письмом подписались председатель совета директоров Mastercard Аджай Банга, председатель Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин и актриса Зоуи Дешанель.

В аккаунте Ди Каприо послание набрало почти 460 тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Ранее "Страна" сообщала о подписании Байденом указа о возвращении США в Парижское соглашение по климату.

Мы также рассказывали, что президент США решил остановить программу лизинга месторождений нефти и газа из соображений охраны природы.