Закон о референдуме: слабая надежда на перемены

Верховная Рада вчера, наконец, вышла из отпуска, который частично был оформлен как локдаун. И надо отметить, что длительные зимние каникулы пошли на пользу провластному большинству: оно смогло мобилизоваться и принять один из законов, составлявших базу предвыборных обещаний Владимира Зеленского, – закон о референдуме.

Этот закон всегда был одним из самых проблемных для парламента. Прежде всего, потому, что – так или иначе – его суть направлена как раз против монопольного права Верховной Рады на принятие решений. Именно по этой причине закон о референдуме не принимали ни при Леониде Кучме, ни при Викторе Ющенко. Однажды его приняли при Викторе Януковиче, но при Петре Порошенко отменили как "пережиток злочинной влады".

И вот теперь – вторая попытка. За принятие закона голосовали исключительно "слуги народа" и группа-сателлит "Доверие". Остальные были против, хотя и по разным причинам: "ОПЗЖ" принятый текст не понравился, так как он сужает количество тем, которые могут рассматриваться на референдумах, а "Евросолидарность" подозревает, что через всенародное голосование могут протащить какую-либо "зраду".

И действительно, несмотря на сужение тематики, закон дает возможность уже через месяц начать процедуру референдума по некоторым темам, которые в партии Порошенко могут посчитать "зрадой". К примеру, отмену драконовского закона о госязыке, который уже вторую неделю является одной из самых резонансных тем.

При этом, что особенно важно, в новом законе прописана обязательность исполнения решения, принятого по результатам референдума, без утверждения Верховной Радой. И это, при всей сложности процедур, действительно дает возможность обойти парламент, который тормозит отмену непопулярных законов.

Так что, несмотря на ряд существенных недостатков, принятие закона о референдуме – это шаг вперед для украинской демократии. Власти необходим дамоклов меч референдума, который заставит ее считаться с мнением избирателей.

Признания Шмыгаля: ни вакцинации, ни низких тарифов

Еще одним ключевым вопросом вчерашней повестки дня Верховной Рады был отчет правительства по ключевым темам последних недель – вакцинации и тарифам. Для выяснения подробностей по этим темам в парламент вызвали премьера Шмыгаля и исполняющего обязанности министра энергетики Витренко. Полноценную картину получить не удалось, но конкретика все-таки была.

В частности, появилась относительная ясность в вопросе вакцинации. Денис Шмыгаль озвучил план правительства: до конца 2022 года сделать прививки 50% населения Украины. То есть, даже если план реален, он означает: через 23 месяца половина граждан будет вакцинирована, а половина еще нет.

Даже если оставить в покое сравнение с Израилем или Евросоюзом (где подобные планы укладываются в ближайшие пять месяцев), озвученная премьером программа для большинства означает: на вакцинацию можете не рассчитывать. Поскольку нет сомнений, что нынешнее правительство еще 23 месяца не продержится, то можно сделать вывод: Шмыгаль просто назвал срок, за который он отвечать не будет.

В вопросах тарифов даже такой ясности нет. Хотя одну конкретику премьер все же озвучил: нынешний Кабмин не будет закупать российский газ напрямую – так, как это предлагал уже упомянутый Юрий Витренко. Соответственно, самый эффективный способ снизить цену на газ использовать не станут.

Хотя упрямство власти в этом вопросе вызывает подозрение. Ведь все понимают, что, когда Шмыгаль говорит, что "напрямую" российский газ мы закупать не будем, это означает, что "не напрямую" мы его таки закупаем. А нежелание устранить посредников из этой закупки может означать лишь одно: кто-то в этом посреднике заинтересован. И этот кто-то – явно не обычные граждане, которые переплачивают в платежках из-за посредников, а некое конкретное лицо, которое от этого посредника получает свою долю. И не мешало бы провести расследование по поводу того, что это за лицо.

"Белая книга" разведки: учебник устаревших политтехнологий

Правда, пока силовые структуры заняты совсем другими "расследованиями". Вчера Служба внешней разведки Украины выпустила "Белую книгу" – отчет об угрозах национальной безопасности в 2021 году, который можно охарактеризовать одной фразой: все, что плохо для власти, – плохо для национальной безопасности.

Действительно, если бы на Банковой написал всеохватывающий темник по поводу того, как оправдать действия власти, он имел бы точно такое же содержание, как и "Белая книга" СВР.

В ней сразу объяснено: любые оппозиционные действия в стране являются происками России. В частности, Москва раздувает недовольство украинских граждан высокими тарифами.

Сопоставляя эту мысль с тем, что Шмыгаль не хочет снижения цены за счет поставок российского газа напрямую, несложно прийти к выводу, что премьер является скрытым агентом Кремля, который, собственно, и "раздувает недовольство". Потому что, если бы не было высоких тарифов, то Москве нечего было бы "раздувать".

Правда, у Кремля есть еще и другие темы для "раздувания". СВР перечисляет их: низкие темпы социально-экономического развития страны, коррупция, неудовлетворительные результаты реформ, преобладание бизнес-интересов над интересами народа. Все эти темы, по информации разведки, уже "раздуваются" СМИ, находящимися на тайном российском финансировании.

Однако СМИ – только зеркало общества. Если СВР хочет сказать, что на самом деле у нас высокие темпы социально-экономического развития, нет коррупции, замечательные результаты реформ и преобладание государственных интересов над бизнесовыми, то ведь нужно опубликовать не "Белую книгу", а конкретные факты в подтверждение того, что "финансируемые Россией" СМИ врут.

А если СМИ все же не врут, тогда тайных агентов Кремля нужно искать не в редакциях телеканалов, а во власти. Нужно найти и наказать тех, кто виноват в низких темпах, плохих результатах реформ и всем прочем, что перечислено в "Белой книге". Ведь если темпы будут высокими, а реформы успешными, то Кремлю, опять-таки, нечего будет раздувать.

А пока "Белую книгу" можно использовать только в качестве учебного пособия для тех, кто хочет изучить политтехнологии 90-летней давности. Потому что 90 лет назад все свои провалы еще можно было объяснить вредительством, но сегодня такое уже не сработает.

Электоральная сенсация: "слуги" – на четвертом месте

Подтверждением тезиса о неправильной информационной политике (а точнее – о неправильном политическом и экономическом курсе) власти являются результаты опубликованного вчера КМИСом соцопроса, который можно назвать сенсационным.

Правда, в нем есть некоторые странности, требующие пояснений и подтверждений (вроде преодоления 5%-го барьера "Голосом" и "Украинской стратегией Гройсмана"), но главная сенсация не в этом, а в катастрофическом падении рейтингов президента и его партии.

Согласно данным КМИС, "Слуга народа" уже не только не лидер – она вообще имеет четвертый рейтинг (11,2%), пропустив вперед "ОПЗЖ" (20,7%), "Евросолидарность" (15,3%) и "Батькивщину" (12,6%). А Зеленский, хотя и лидирует, но лишь с минимальным отрывом от суммарного показателя Юрия Бойко и Виктора Медведчука – представителей "Оппозиционной платформы", которых по "непонятным" причинам в президентском рейтинге дают вдвоем: у президента сейчас 19,8% среди тех, кто определился с выбором, у "единого кандидата" от "ОПЗЖ" – 18,5%.

И, в отличие от ситуации с "Голосом" и партией Гройсмана, здесь объяснение вполне логичное: откуда возьмется доверие к партии власти и ее лидеру, когда к невыполненному обещанию мира добавились огромные суммы в платежках и отсутствие перспективы преодоления эпидемии?

Если данные КМИС подтвердятся другими исследованиями, это будет означать, что переломный момент для власти уже наступил. Зе-команде хватило всего полтора года, чтобы потерять необычайно высокий кредит доверия. И оставшиеся три с половиной года пройдут в попытках удержать власть, на которую эта команда уже не имеет морального права.

Тест на независимость: останется ли Дубинский в "Слуге народа"

Внутри самой этой команды тоже далеко не все в порядке. Вчера была опубликована часть стенограммы заседания фракции "Слуги народа", на котором обсуждался вопрос возможного исключения из ее состава нардепа Александра Дубинского.

Причина такой постановки вопроса – санкции, которые ввел против Дубинского Минфин США. Точнее, даже не санкции, а предложение уйти из фракции, которое сделал депутату президент.

Все это, конечно, выглядит нелепо. Поскольку известно, что существует список украинских политиков, которые подпали под санкции России, но никто не ставит вопрос о том, что этих политиков нужно исключать из фракций. А американские санкции в отношении одного депутата тут же вынуждают Зеленского взять под козырек.

Хотя тут не должно быть разницы: есть санкции иностранных государств, которые являются их внутренним делом, и есть наше государство, которого не касаются внутренние дела остальных. Пытаясь же выполнить волю Вашингтона, Зеленский лишь подтверждает тезис о "внешнем управлении", который, если верить "Белой книге" от СВР, нам подбрасывает Россия.

Впрочем, тот факт, что Дубинский, несмотря на позицию президента, все еще остается во фракции, как раз свидетельствует, что внешнее управление не является всеобъемлющим. И это дает надежду, что остатки независимости еще сохраняются и позволят стране когда-то выйти из удручающего состояния, в котором она находится последние семь лет.