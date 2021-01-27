Сенат США отклонил требование признать импичмент экс-президенту Дональду Трампу неконституционным, поданное республиканцем Рэндом Полом. Также законодатели отложили рассмотрение процедуры импичмента до 9 февраля.

Трансляцию заседания ведет канал C-SPAN.

Сенат рассматривает импичмент задним числом, после ухода Трампа из власти. Не все считают это конституционным, к тому же суды никогда не рассматривали этот вопрос, поэтому сенаторы взяли его решение на себя.

В итоге за то, чтобы отклонить требование Пола, проголосовали 55 сенаторов, против были 45.

Затем Сенат единогласно решил отложить рассмотрение импичмента Трампу до 9 февраля.

Ранее республиканцы и демократы договорились о соответствующем расписании процесса, которое дает две недели сторонам на подготовку и письменное изложение своих аргументов.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу при беспорядках 6 января в здании Капитолия США. Палата представителей уже вынесла ему импичмент. Сенат получил ее резолюцию об импичменте 26 января.

Между тем сенаторы-республиканцы призывают остановить процесс по импичменту, называя его глупостью.