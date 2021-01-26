Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выступает за введение разрешений на экспорт вакцины от коронавируса с ЕС.

Об этом он заявил в интервью DW.

Благодаря этому, по его словам, появилась бы возможность отследить, какие препараты, произведенные в странах ЕС, вывозятся за пределы блока.

"Разрешение не является запретом на экспорт. Мы не намерены все оставлять себе", - подчеркнул он.

Вместе с тем, как объяснил Шпан, введение такого разрешения означало бы, что в случае проблем с поставками меньшее количество вакцины получали бы все страны, а не только члены ЕС.

"Для этого почти по всем контрактам, заключенным ЕС, мы выделили несколько сотен миллионов евро для наращивания производственных мощностей. Поэтому справедливо, если бы ЕС также наверняка знал, какая вакцина товары или разливается в ЕС, вывозится за пределы территории сообщества", - сказал Шпан.

Ранее "Страна" рассказывал, что у ВОЗ нет доказательств, что вакцинация снижает риск передачи коронавируса.

Также мы писали о том, что согласно опросу китайской вакцине доверяет всего 6% украинцев.