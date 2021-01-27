Президент США Джо Байден довольно резко ответил журналистам, которые обратились к нему с расспросами по поводу телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Инцидент произошел во время брифинга в парадной столовой Белого дома.

Байден собрался покидать мероприятие, когда у него поинтересовались, о чем он говорил с российским лидером. Президент США коротко ответил уже на ходу, при этом выражение его лица было не очень довольным.

"О вас. Он шлет наилучшие пожелания", - отрезал глава Белого дома и вышел, надевая медицинскую маску.

Ранее "Страна" приводила пресс-релиз Кремля о состоявшемся 26 января телефонном разговоре Путина и Байдена. В нем походя упоминается украинская тема.

В отчете Белого дома, который мы тоже публиковали, более подробно говорится, что Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины.