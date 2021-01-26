Сами отдавали технику. Во время локдауна в Украине появился новый вид мошенничества
Недавно появилась новая преступная схема, когда злоумышленники представляются ремонтниками и забирают технику якобы на ремонт, а потом исчезают без следа.
Об этом рассказывает издание "Сегодня".
Помог мошенникам в этом случае карантин, когда обычные сервисы не работали, а ремонтники приходили домой к клиенту.
Схема работала так: клиент звонил по номеру, указанному, в объявлении, на дом к жертве приходил "ремонтник", забирал девайс и исчезал. По такой схеме меньше чем за месяц злоумышленники успели обокрасть два десятка украинцев.
Эксперты советуют выбирать только проверенные сервисные центры. Например, проверить отзывы в интернете или спросить в социальных сетях. Если мастер забирает технику из дома, что нужно внимательно изучить его документы. Мастер должен обязательно в выдать квитанцию, в которой должны быть указаны сроки ремонта и адрес организации.
Также не помешает в присутствии мастера позвонить в офис компании, которую он представляет. Это позволит проверить, действительно ли он работает в сервисе.
Ранее "Страна" рассказывала о новой мошеннической схеме, когда карточные шулеры обворовывают безработных украинцев через онлайн-банкинг.
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