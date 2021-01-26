В Ровно во время домашних родов без присутствия медиков умерла роженица.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Женщина рожала под наблюдением так называемой духовной акушерки, которая не имеет медицинского образования.

Когда на свет появился мальчик, у мамы началось сильное кровотечение. Но скорую ей вызвали только через 3 часа. Реанимировать женщину врачи уже не смогли.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство с отметкой "несчастный случай").

Ранее "Страна" рассказывала, как во Львовской области от коронавируса умерла роженица.

Также мы писали о том, как в Черкасской области роженицу с коронавирусом не пустили в больницу и ей пришлось рожать под зданием клиники.