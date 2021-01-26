Международная группа ученых обнаружила, что препарат плитидепсин (аплидин) в 27,5 раз эффективнее против SARS-CoV-2, чем одобренный во многих странах для лечения COVID-19 ремдесивир.

О результатах их наблюдений пишет журнал Science.

Правда, испытания плитидепсина проводились in vitro - то есть в пробирке, вне живого организма, а эффективность лечения потом демонстрировалась in vivo всего на двух мышах с инфекцией SARS-CoV-2.

Плитидепсин является ингибитором молекулы eEF1A - фактором элонгации 1-альфа 1, который играет ключевую роль в синтезе белков. Этот препарат используют в борьбе со множественной миеломой, а также его протестировали во второй фазе клинических испытаний как средство против COVID-19.

Исследователи изучили способность препарата подавлять репликацию коронавируса в линии клеток Vero E6, полученных из почек африканской зеленой мартышки. Плитидепсин оказался в девять раз сильнее тернатина-4, и в 87,5 раз - чем зотатафин. И тернатин-4, и зотатифин также являются ингибиторами синтеза белков и обладают действием против коронавируса. В клетках человека в пробирке плитидепсин показал себя в 27,5 раза эффективнее, чем ремдесивир.

Исследователи предположили, что плитидепсин среди всех других препаратов обладает самой сильной противовирусной активностью в клетках легких человека. Кроме того, он, скорее всего, не является токсичным, хотя отрицательно воздействует на рост и деление клеток, оказывая цитостатический эффект.

Как писала "Страна", в октябре в ВОЗ опровергли эффективность ремдесивира.

Мы также рассказывали, что в Британии испытывают препарат, способный сформировать иммунитет к коронавирусу за считанные дни.