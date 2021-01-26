Во вторник, 26 января, состоялся телефонный разговор главы Кремля Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

В пресс-службе российского президента рассказали, о чем беседовали главы государств.

В первую очередь Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США и отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества.

Президенты выразили удовлетворение в связи с состоявшимся 26 января обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшую работу этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Например, возможность сотрудничества в борьбе с коронавирусов, а также в торгово-экономической сфере.

"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов", - написали в Кремле.

Ранее "Страна" приводила прогноз, по которому отношения России и США при Байдене могут улучшиться.

Мы также сообщили, что в Белом доме рассказали, как Байден поговорил с Путиным.