На Волыни техника для уборки снега застряла в снегу, который убирала. Фото
Сегодня, 26 января, спасатели Владимир-Волынского вытащили спецтехнику из снежной ловушки на дороге вблизи села Верба.
Об этом сообщает местное издание Буг.
Приблизительно в полдень поступило сообщение о том, что на трассе "Владимир-Волынский-Ковель" в сугробе застряли объекты для чистки снега.
Спасатели выехали для оказания помощи. Технику вытащили автоцистерной.
По опубликованным ниже фото можно сделать вывод, что снегоуборочный трактор свалился в кювет, откуда и не смог самостоятельно выбраться.
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