Сегодня, 26 января, спасатели Владимир-Волынского вытащили спецтехнику из снежной ловушки на дороге вблизи села Верба.

Об этом сообщает местное издание Буг.

Приблизительно в полдень поступило сообщение о том, что на трассе "Владимир-Волынский-Ковель" в сугробе застряли объекты для чистки снега.

Спасатели выехали для оказания помощи. Технику вытащили автоцистерной.

По опубликованным ниже фото можно сделать вывод, что снегоуборочный трактор свалился в кювет, откуда и не смог самостоятельно выбраться.

Ранее "Страна" рассказывала, что синоптики обещают в ближайшие дни снег, ветер и низкое давление.

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