Президент США Джо Байден 26 января поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

На сайте Белого дома опубликовали пресс-релиз о разговоре, в котором перечислили его основные темы.

"Они обсудили готовность обеих стран продлить новый СНВ на пять лет, договорившись о том, чтобы их команды в срочном порядке завершили подготовку продления документа к 5 февраля. Они также договорились обсудить стратегическую стабильность в плане контроля над вооружениями и возникающие проблемы безопасности. Президент Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины", - говорится на сайте Белого дома.

У Байдена добавили, что он также поднял другие вопросы, вызывающие озабоченность США, в том числе взлом хакерам компании SolarWinds, сообщения о том, что Россия назначила награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы в США в 2020 году и отравление Алексея Навального.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам. Два президента договорились поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем", - резюмировали в Белом доме.

Между тем недавно члены команды Байдена назвали Россию угрозой нацбезопасности США.

Хотя западные эксперты прогнозируют, что при Байдене отношения двух стран несколько улучшатся.