Новый президент США Джо Байден в первый раз позвонил президенту России Владимиру Путину. Лидеры обсудили тему суверенитета Украины и "злонамеренные действия России" в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Он позвонил Путину сегодня после полудня, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета Украины, а также чтобы поднять беспокоящие вопросы, в том числе сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального", - сказала Псаки.

Она добавила: "намерение Байдена состояло в том, чтобы четко дать понять, что США будут действовать решительно" в защиту национальных интересов в ответ на "злонамеренные действия России".