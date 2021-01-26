26 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и нового президента США Джо Байдена.

В Кремле и Белом доме уже рассказали, о чем говорили два лидера. При этом у Путина не упомянули, что обсуждался вопрос с Навальным, а то, что у Байдена прозвучало, как "решительная поддержка суверенитета Украины" назвали "внутриукраинским урегулированием".

Приводим полные версии телефонного разговора, как их описали на сайте Кремля и Белого дома.

Что сообщили в Кремле

"Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту Президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества.

Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов" - сообщили на сайте Кремля.

Сообщение Белого дома

Белый дом также отчитался о сегодняшнем разговоре. Об этом говорится на его сайте.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили готовность обеих стран продлить новый СНВ на пять лет, договорившись о том, чтобы их группы срочно работали над завершением продления к 5 февраля.

Они также договорились изучить обсуждение стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности.

Президент Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины. Он также поднял другие вопросы, вызывающие озабоченность, в том числе взлом SolarWinds и сообщения о том, что Россия предлагала награды за убийство солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы в США в 2020 году и отравление Алексея Навального.

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам. Два президента договорились поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем" - говорится в сообщении.

Между тем Байден не поздравил с днем рождения Владимира Зеленского, который был 25 января.

Ранее "Страна" сообщала о намерении Байдена продлить договор СНВ-3 с Россией на пять лет.