Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем сайте.

В частности, владелец украинской компании, которая предоставляет спектр IT-услуг для крупных корпоративных клиентов, государственных структур, провайдеров и операторов телекоммуникаций, малого и среднего бизнеса и физических лиц, по предварительному сговору с юристом указанной компании и при содействии гражданина РФ подключили телекоммуникационные сети указанного юридического лица к системе оперативно-розыскных мероприятий.

"Эта система осуществляет мониторинг и хранения конфиденциальных данных пользователей в сети интернет на территории полуострова Крым в интересах ФСБ страны-оккупанта", - сообщили в пресс-центре.

В свою очередь, размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и сохранения на нем информации предоставляет подразделениям ФСБ РФ доступ к содержанию общения абонентов, находящихся на территории Крыма, и сведения об их местонахождении.

"Данная информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, не согласных с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины", - заявили в прокуратуре.

В пресс-центре добавили, что IT-компания также предоставила доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", предназначенного для блокировки доступа к информационным ресурсам, контента и сайтов в сети интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе к официальным государственным информационным ресурсам Украины.

Действия обвиняемого способствовали блокированию на территории полуострова Крым доступа к украинским сайтам.

В данный момент действия юриста компании-провайдера классифицированы по ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.

"Материалы по владельцу компании, который предоставлял иностранной организации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, выделены в отдельное производство. Досудебное расследование приостановлено в связи с розыском подозреваемого. Обвинительный акт в отношении еще одного соучастника был направлен в суд в июне 2020 года", - рассказали в пресс-центре.

Напомним, что 23 апреля СБУ сообщила о подозрении в государственной измене гражданам Украины - владельцу и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров.

Ранее "Страна" сообщала, как в Украине судят за госизмену и почему в таких делах нет шансов на оправдание.