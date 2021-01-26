В Закон № 466-IХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" внесены изменения в п. 129.1 Налогового кодекса касательно начисления пени.

Об этом проинформировали в главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

В частности, добавлены новые подпункты, в соответствии с которыми начисление пени начинается:

- при выявлении контролирующим органом по результатам проверки занижения налоговым агентом налогового обязательства при начислении (выплате) налогооблагаемого дохода в пользу нерезидентов или других налогоплательщиков и/или несвоевременной уплаты, неуплаты (неперечисления) налоговым агентом удержанных (начисленных) налогов до или во время выплаты налогооблагаемого дохода в пользу нерезидента или другого налогоплательщика - начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты налоговым агентом суммы налогового обязательства, определенного НКУ (пп. 129.1.4 НКУ);

- в случае несвоевременного возврата излишне/ошибочно уплаченных платежей, а также несвоевременного возмещения сумм налога на добавленную стоимость - начиная с первого дня, следующего за последним днем предельного срока возврата таких средств (пп. 129.1.5 НКУ).

Нормы вступили в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, что с января повысили налог на квартиры.

Также мы писали о том, что налоговая служба ввела единый счет для уплаты налогов.