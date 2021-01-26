Министерство юстиции предоставило разъяснение относительно выдачи свидетельства о праве на наследство по форме №16.

C соответствующим письмом в министерство относительно предоставления разъяснения по данному вопросу обращалась Нотариальная палата.

Согласно подпункту 6.14 пункта VІ Правил ведения нотариального делопроизводства при совершении нотариальных действий нотариусы применяют удостоверительные надписи, выдают свидетельства по формам, установленным этими Правилами (приложение 25).

В частности, свидетельство о праве на наследство по закону, которое выдается для подтверждения права на наследство, находящееся за рубежом, выдается нотариусом по форме № 16. Данная форма предусматривает, в частности, сведения о наследниках и размере доли в наследственном имуществе.

Вместе с тем, отметили в Минюсте, указание состава наследственного имущества, находящегося за рубежом, и страны, где находится такое имущество, при выдаче указанного свидетельства действующим законодательством не предусмотрено.

Ранее в Минюсте пояснили, может ли отказ одного из наследников повлиять на других.

Также мы писали о том, как определить круг претендентов на обязательную долю в наследстве.