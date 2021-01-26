Согласно свежим сводным данным о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки, Украина позади стран, лидирующих по числу заражений и смертей.

Также статистика показывает, что с новыми инфицированиями в мире за время пандемии с вирусом столкнулись более 100 миллионов человек.

Данные опубликованы на портале Worldometer.

В Европе по числу зарегистрированных новых случаев в первую тройку вошли:

Испания - 36 435 случаев;

Франция - 22 086 случаев;

Великобритания - 20 089 случаев.

Украина разместилась на 12-м месте с 2 779 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 163 391 зараженных.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

Испания;

США - 32 651 случай;

Франция.

Украина 26-я по счету. За сутки на планете заразились 304 282 человека.

Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)

По приросту смертей в Европе лидируют такие страны:

Великобритания - 1 631 случай;

Испания - 591 случай;

Россия - 564 случая.

Украина на континенте на десятом месте со 133 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 5 899 человек.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

Великобритания;

США - 1 153 случая;

Мексика - 659 случаев.

Украина в этом списке 14-я. Всего в мире за сутки скончались 9 346 человек.

Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)

За все время пандемии, объявленной в марте прошлого года, на планете было выявлено уже 100 586 844 зараженных. 72,5 миллиона людей уже поправились. От осложнений инфекции умерли 2 158 613 человек.

Данные по миру с начала пандемии

Ранее "Страна" приводила данные по заболеваемости и смертности в последний рабочий день прошлой недели.

Мы также писали, что Великобритания стала первой европейской страной, где от коронавируса за пандемию умерли 100 тысяч человек.