Число заразившихся коронавирусом за время пандемии в мире перевалило за 100 миллионов
Согласно свежим сводным данным о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки, Украина позади стран, лидирующих по числу заражений и смертей.
Также статистика показывает, что с новыми инфицированиями в мире за время пандемии с вирусом столкнулись более 100 миллионов человек.
Данные опубликованы на портале Worldometer.
В Европе по числу зарегистрированных новых случаев в первую тройку вошли:
- Испания - 36 435 случаев;
- Франция - 22 086 случаев;
- Великобритания - 20 089 случаев.
Украина разместилась на 12-м месте с 2 779 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 163 391 зараженных.
В мире по количеству новых инфицированных лидируют:
- Испания;
- США - 32 651 случай;
- Франция.
Украина 26-я по счету. За сутки на планете заразились 304 282 человека.
Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)
По приросту смертей в Европе лидируют такие страны:
- Великобритания - 1 631 случай;
- Испания - 591 случай;
- Россия - 564 случая.
Украина на континенте на десятом месте со 133 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 5 899 человек.
Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:
- Великобритания;
- США - 1 153 случая;
- Мексика - 659 случаев.
Украина в этом списке 14-я. Всего в мире за сутки скончались 9 346 человек.
Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)
За все время пандемии, объявленной в марте прошлого года, на планете было выявлено уже 100 586 844 зараженных. 72,5 миллиона людей уже поправились. От осложнений инфекции умерли 2 158 613 человек.
Данные по миру с начала пандемии
Ранее "Страна" приводила данные по заболеваемости и смертности в последний рабочий день прошлой недели.
Мы также писали, что Великобритания стала первой европейской страной, где от коронавируса за пандемию умерли 100 тысяч человек.