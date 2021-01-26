В Житомире провели экскурсию американскому миллиардеру и основателю компании SpaceX Илону Маску, которого президент Украины Владимир Зеленский пригласил в этот город, где находится музей космонавтики имени Сергея Королева.

Правда, достопримечательности города показали не самому Маску, а его картонной фигуре.

Об этом сообщается в эфире телеканала "5 канал".

"Покоритель Марса, миллиардер, основатель компании Tesla Маск едет с нами в Житомир. Туда его пригласил президент Зеленский. И пока настоящий Илон где-то в Америке рассуждает о том, как колонизировать соседнюю планету, его картинный двойник отправляется на малую родину украинского ученого в области космонавтики.", - заявили организаторы данной экскурсии.

Местные жители, устроившие такой перформанс уверены, что первое, что удивило бы Маска - это отсутствие интернета в некоторых частях города.

Картонную фигуру принесли к заместителю председателя Житомирского облсовета, где к возможному визиту гостей большого калибра полностью готовы.

"Два года назад Житомир принимал президентов Украины и Беларуси. Говорят, они не скучали. И верят, что и Маску понравится", - цитируют представителей облсовета.

Также предпринимателя "сводили" в Национальный музей космонавтики имени Сергея Королева и на станцию дистанционного зондирования Земли.

"Житомирский рынок встретил американского мечтателя строго. Кто-то нашего Илона Маска не узнал, а кто-то его просто и не знает. Но главное - знакомиться с мировой знаменитостью здешние готовы", - добавили организаторы, уточнив, что все это было сделано для привлечения внимания самого предпринимателя. Жители города все еще ждут его в гости.







Также напомним, что Маск назвал "великолепным" Сергея Королева, который открыл человечеству дорогу в космос.