В четверг, 28 января, наступит полнолуние. Оно окажет влияние на события в жизни всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на сегодня. Чего ждать и чего опасаться.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов день подходит для активных действий. Сегодня вы сможете повернуть события в нужную вам строну, если приложите усилия. Если вам не хватает собственных ресурсов - не бойтесь обратиться за помощью или советом к другим. Сфокусируйтесь на цели и просто подбирайте инструменты, которые ее приближают.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцам сегодня будут удаваться дела, связанные с аналитикой, систематизацией, раскладыванием по полочкам. Не беритесь за новое, попробуйте разобраться с тем, что уже есть. Это может быть генеральная уборка, сортировка гардероба, введение практики ежемесячного отчета семейного бюджета, аудит своих навыков и сильных сторон перед поиском работы.

Близнецы (22.05 - 21.06)

День будет благодатным для вашей интуиции. Сегодня можно отключать автопилот в голове, все "так надо" и советы родных или друзей. Они могут не учесть каких-то важных вещей, о которых вы глубоко в душе уже знаете. Поэтому доверяйте внутреннему голосу. А чтобы он зазвучал громче - уменьшите на день общение, поток информации из интернета и телевизора, отправляйтесь на прогулку в одиночку.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков сегодня появится реальная возможность решить давнюю проблему. Она успела потрепать вам нервы и лишить покоя, но скоро все будет позади. Возможно, избавление придет с той стороны, с какой вы совсем не ожидали. Так что будьте внимательны к тому, что происходит вокруг и к окружающим вас людям.

Лев (23.07 - 23.08)

Для Львов четверг может быть взрывоопасным днем, богатым на конфликты. Причем не всегда все будет зависеть от вас. Но даже, если спор разгорелся не по вашей инициативе вы всегда можете выбрать, как отреагировать на него. Не подливать масла в огонь и с достоинством удалиться - может быть выигрышной позицией сегодня.

Дева (24.08 - 23.09)

День для Дев обещает быть очень активным и насыщенным событиям. Возможны поездки или частая перемена мест за день. Если вы возьмете правильный темп, то лавина дел не сшибет вас с ног. Сегодня у вас точно все получится. ведь день зарядит вас нужной энергией.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам в полнолуние будет трудно сконцентрироваться. День может рассыпаться на фрагменты дел, обрывки разговоров и мыслей. Не пытайтесь взять себя в руки и повысить продуктивность. Наоборот, где это возможно, снимите с себя обычные задачи. Сейчас вам нужно побыть в таком состоянии, зато потом ждите всплеска энергии, если дадите себе отдохнуть.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня придется доказывать свою позицию по каким-либо вопросам, отстаивать свою правоту. Но эффективнее будет не спорить с теми, кто не понял ваших намерений, а молча гнуть свою линию и делать так, как вы считаете нужным. Придирки, особенно со стороны близких, будет больно пережить, но вполне возможно. Тем более, если вы ясно понимаете, что и зачем вы делаете.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам сегодня лучше руководствоваться правилом о том, что лучше меньше, да лучше. Откажитесь от рискованных мероприятий. Сейчас не время для авантюр. Лучше двигайтесь небольшими и острожными шагами по уже знакомой вам территории. Делайте то, что у вас получается, повремените пока с экспериментами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня есть риск выполнять чужую работу и осуществлять чужие мечты в ущерб собственным интересам. Чтобы этого не произошло, четко сформулируйте для себя, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. Если же в месте ваших ценностей пустота, то ее быстро заполнят своими потребностями другие.

Водолей (21.01 - 19.02)

Сегодня хорошей тактикой может стать прямота и открытость. Заявляйте о своих желаниях, не молчите о том, что вам не нравится. Говорите что и как вы хотели вы изменить. Главное - делать это в спокойном, уважительном, но твердом тоне. Приготовьтесь выдерживать слабости и острые реакции окружающих - они разобьются о вашу уверенность и спокойствие.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Рыбы, сегодня день подходит для того, чтобы порадовать себя, сделать перерыв в работе или рутинных буднях. Даже, если вам кажется, что вы не заслужили отдых и еще нужно что-нибудь доделать - отложите дела. Перезагрузка пойдет вам только на пользу, принесет свежие мысли и в будущем увеличит продуктивность.