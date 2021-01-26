В автобусе по дороге в Винники у мужчины украли рюкзак с продуктами
Во Львовской области, где двое рыбаков провалились под лед, у мужчины в автобусе украли рюкзак с продуктами.
Об этом сообщает местное издании "Вестник".
В частности, житель города Винники решил поехать во Львов, чтобы купить продукты на местном рынке. Возвращаясь в автобусе домой, он поставил рюкзак между сидениями.
"Хотя поездка из Львова в Винник длится недолго, мужчина потерял бдительность", - рассказывают в материале.
В связи в этим, доехав до конечной остановки в Винниках, житель городка своего рюкзака с продуктами не обнаружил.
Жителей Львова и области просят быть бдительными во время пребывания в салонах автобусов, в магазинах и общественных местах.
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