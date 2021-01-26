Технический осмотр транспортных средств должен стать обязательным в Украине с 2022 года.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина.

"Соблюдение транспортных технических требований и контроля являются важными. Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивление населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривню все это продавалось. Так не должно быть", – сказал Криклий.

Он добавил, что были предложения принять соответствующий законопроект, который содержал бы переходные положения, что обеспечило бы постепенную реализацию.

По словам Криклия, начинать вводить техосмотр можно с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.

Техосмотр частных автомобилей был отменен в Украине 10 лет назад как коррупционный. Собственники автомобилей массово "покупали" нужные документы в ГАИ, а проверку автотранспорт фактически не проходил. Легально пройти техосмотр было сложно из-за очередей и бюрократических процедур. Поэтому техосмотр отменили, чтобы снизить коррупционные риски. При этом на аварийность на дорогах отмена техосмотра никак не повлияла.

Криклий отметил, что контроль технического состояния транспорта является одним из основных требований в имплементационных документах по интеграции с Европейским Союзом (ЕС).

"Это почти 20% от наших обязательств в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь это прежде всего касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения является именно транспорт. Транспорт – это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов", – сказал Криклий.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацполиция получила 30 авто для проведения "мобильного техосмотра".

Еще мы писали, что Верховный суд отменил штрафы за отсутствие техосмотра для служебных авто.