Флагманский авиаперевозчик ФРГ, компания Lufthansa, которая начала продавать спальные места в самолетах, прекращает пускать на борт пассажиров в обычных масках.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, данное изменения действует для авиапассажиров, которые летят в Германию или из нее.

Представители компании заявили, что с 1 февраля пассажиры должны будут носить хирургическую маску или маску FFP2 или маску стандарта KN95/N95 во время посадки, полета и при выходе из самолета. Повседневные маски больше не разрешены.

"Изменяя правила, Lufthansa Group в настоящее время принимает решение, принятое федеральным правительством и правительствами земель Германии 19 января", - рассказали в пресс-центре.

В свою очередь, освобождение от обязанности носить маску во время полета по медицинским показаниям возможно только в том случае, если медицинское свидетельство оформлено на бланке, предоставленном Lufthansa, и имеется отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до начала поездки.

К тому же представители компании добавили, что заражение на борту маловероятно. Все самолеты Lufthansa Group оснащены воздушными фильтрами высочайшего качества, которые обеспечивают качество воздуха, аналогичное таковому в операционной.

Ранее "Страна" сообщала, что канцлер Германии Ангела Меркель хочет запретить путешествия внутри страны в рамках борьбы с коронавирусом. Таким образом власти надеются предотвратить дальнейшее распространение мутации Covid-19.

Также напомним, что Израиль запретил все пассажирские авиаперевозки из-за новых штаммов коронавируса. В частности, Кабинет министров 24 января одобрил остановку входящих и исходящих рейсов с 00:00 понедельника и до 31 января.