В 2020 году Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 1598 иностранцам, что больше на 438 человек, чем в 2019.

Об этом сообщает со ссылкой на СБУ издание "Українські новини" во вторник, 26 января.

В службе безопасности заявили, что в соответствии со ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" был запрещен въезд такому количеству иностранцев:

в 2014 году - 1 777;

в 2015 году - 1 166;

в 2016 году - 1 444;

в 2017 году - 1 619;

в 2018 году - 2 098;

в 2019 году - 1 160;

в 2020 году - 1 598.

К тому же в СБУ указали, что в соответствии с ч. 3 ст. 13 закона решение о запрете въезда принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, Службой безопасности Украины или органом охраны государственной границы.

Ранее "Страна" сообщала, что почти 25 тысяч человек не смогли попасть в Польшу из Украины в 2020 году. При этом по сравнению с 2019 годом количество отказов в пересечении украинско-польской границы снизилось более чем вдвое.

Также напомним, что украинские пограничники показали топ-5 задержаний 2020 года. Первое место рейтинга самых изобретательных способов провоза контрабанды заняли мужчины, которые пытались ввезти в Украину 112 килограмм кокаина.