В Центре общественного здоровья рассказали о новых стандартах диагностики и медицинской помощи при вирусе гепатита С (ВГС) и вирусе гепатита В (ВГВ), которые Минздрав утвердил 15 января.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

Так, одно из самых главных изменений - это упрощение алгоритма обследования пациентов с ВГС. Так как раньше для лечения ВГС применялись препараты, которые вызывали много побочных реакций, пациенты были вынуждены проходить ряд дополнительных обследований перед началом и в ходе лечения. А сейчас применяют новые препараты прямого противовирусного действия (ПППД) , которые эффективны более чем на 95% и вызывают гораздо меньше побочных реакций.

Чтобы диагностировать вирус ВГС нужно провести тестирование на антитела, это можно сделать с помощью быстрых тестов или иммуноанализа. Если тест покажет положительный результат, то проводят еще один - на выявление генетического материала РНК ВГС (методом полимеразной цепной реакции, ПЦР). Альтернативный метод подтверждения диагноза - определение корового антигена (HCV core antigen, cAg).

Отмечают, что поскольку на данный момент существуют пагенотипные ПППД, использование которых допустимо при любом генотипе инфецирования, то генотипирование не является обязательным методом диагностики.

"В случае положительного теста на РНК ВГС - оценивают стадию поражения печени. Для оценки фиброза печени рекомендуется использовать неинвазивные методы, а именно определение индекса APRI и FIB-4 . Для их подсчета достаточно знать возраст пациента, количество тромбоцитов и показатель аланинаминотрансферазы (АЛТ). APRI и FIB-4 можно подсчитать самостоятельно с помощью формулы или воспользовавшись электронным калькулятором на тематических сайтах (калькуляторы: для APRI , для FIB-4 ). Только в случае необходимости (когда результаты APRI, FIB-4 попадают в "серую зону") или при наличии ресурсов рекомендуется использовать эластография, FibroTest", - объяснили в ЦОЗ.

Кроме того, проводят оценку функции почек, скрининг на ВГВ (HBsAg, анти-HBc) и туберкулез. При обнаружении сопутствующих болезней, проводят определение потенциального взаимодействия лекарственных средств. Женщинам также делают тест на беременность.

Уже после всех тестов назначают схему лечения пациента. Подтверждением выздоровления от ВГС является отсутствие РНК ВГС, или устойчивый вирусологический ответ (УВО), которая определяется через 12 или 24 недели после окончания лечения с помощью проведения ПЦР на РНК ВГС.

Напомним, в Украине вирусным гепатитом "С" и вирусным гепатитом "В" заражены почти 2 миллиона человек. Врачи рекомендуют вакцинироваться, чтобы избежать инфицирования этими вирусами.

Также сообщалось, что некоторым людям нужно чаще сдавать тесты на гепатит С. В этот список входят работники секс-индустрии, инвазивные наркоманы и те, кто контактирует с людьми, у которых вирусный гепатит.