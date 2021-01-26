Новый президент США Джо Байден планирует остановить программу лизинга месторождений газа и нефти на федеральной территории. Эта инициатива чревата конфронтацией с нефтегазовым сектором по поводу будущего американской энергетики.

О намерениях главы Белого дома сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ.

По данным прессы, администрация Байдена уже подготовила проект указа о введении моратория на период оценки федеральной программы лизинга нефтегазовой отрасли. В перспективе это может стать первым шагом в реализации его предвыборного обещания о запрете на новый лизинг.

Ожидается, что указ будет включать пакет мер, направленных на борьбу с выбросами парниковых газов и на охрану окружающей среды.

В ходе предвыборной кампании Байден заверял, что будет вести страну к "уходу от нефтяной отрасли" из-за загрязнения окружающей среды. Его действия оказались более быстрыми и масштабными, чем ожидали многие, пишет газета The Wall Street Journal.

Помимо введения моратория Байден, как ожидают, установит цель по защите 30% федеральных земель и воды к 2030 году.

Ранее "Страна" сообщала о намерении Байдена применить закон об оборонном производстве для ускорения вакцинации от коронавируса в США.

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