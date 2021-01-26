В Киеве, где полицейские вымогали несуществующий долг у главы охранной фирмы, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сообщившего о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"26 января в 16:20 в полицию Киева поступила информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала: на вызов немедленно выехали взрывотехники и представители других профильных служб", - рассказали в пресс-центре.

В ходе проверки сообщения правоохранители установили причастность к событию 29-летнего уроженца Донецкой области. Сейчас полицейские проводят с задержанным первоочередные следственные действия и выясняют мотивы и причины его поступка.

В частности, на месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, которые проверяют помещения и прилегающую к вокзалу территорию.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье мужчина на заказ разослал более 200 сообщений о "минировании" госучреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом.

Также напомним, что психически больной и пьяный мужчина позвонил в полицию, чтобы "заминировать" отделение банка. Свой поступок он объяснил тем, что ему нечем платить долги перед банком.