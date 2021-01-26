Сенат США утвердил предложенную новым президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на должность главы Государственного департамента.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Голосование еще не завершено, однако Блинкен уже заручился поддержкой более 50 сенаторов. Этого числа достаточно, чтобы занять пост госсекретаря США.

Ранее кандидатуру Блинкена поддержал сенатский комитет по иностранным делам.

Во время президентской кампании 2020 года Блинкен выступал в качестве неофициального пресс-секретаря кандидата в президенты Байдена, освещая для прессы его взгляды на внешнеполитические проблемы.

Карьеру на госслужбе Блинкен, выпускник Гарвардского и Колумбийского университетов по специальности юриспруденция, начал еще в период президентства Билла Клинтона (1994-2001 годы), которому он готовил речи по внешнеполитическим вопросам.

Знакомство Блинкена с Байденом относится к периоду 2002-2008 годов, когда первый приступил к руководству аппаратом демократической фракции сенатского комитета по международным отношениям, одним из председателей которого был сенатор Байден.

В первой администрации экс-президента Барака Обамы (2009-2013 годы) Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности Байдена, который тогда был уже вице-президентом.

В 2013-2015 годы Блинкен занимал посты заместителя советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах - заместителя государственного секретаря США.

Как писала "Страна", о вероятном назначении Блинкена госсекретарем стало известно еще в ноябре.

Мы также рассказывали, что предки Блинкена некогда жили в Киеве.