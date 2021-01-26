В Киеве двое сотрудников полиции потребовали от руководителя охранной фирмы несуществующий долг в размере 250 тысяч гривен. Прокуратура области отправила в суд обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

В частности, два сотрудника Нацполиции, действуя в интересах третьего лица, потребовали от главы охранной фирмы 250 тысяч гривен несуществующего долга. Это была якобы компенсация за несоблюдение договоров по выполнению охраны во время сбора зерновых, к которым он не имел никакого отношения.

После передачи части указанных средств в размере 85 тысяч гривен полицейских задержали, несмотря на попытку побега.

"Мероприятия по разоблачению полицейских провели прокуроры совместно со следователями Территориального ГБР", - сообщили в пресс-центре, добавив, что прокуратура отправила в суд обвинительный акт.







Ранее "Страна" сообщала, что в Павлограде полицейские заставляли местных жителей совершать преступления за деньги и наркотики. Это происходило с целью повышения показателей работы.

Также напомним, что в Киеве полицейские удерживали в гараже мужчину и требовали от него взятку за незаконный янтарь. Их задержали "на горячем" - в момент получения 2,5 тысяч долларов.