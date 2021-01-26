Бывший посол США в Марокко, а теперь глава организации "Коалиция за безопасный интернет" (Coalition for a Safer Web) Марк Гинзберг подал в суд Калифорнии иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Play Store. 17 января он предъявил аналогичное требование к американской компании Apple.

Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Гинзберга, мессенджер использовали для распространения угроз и координации насильственных действий на почве расизма, в частности, после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда и перед инаугурацией Джо Байдена.

"Google не предприняла никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями против Parler, чтобы вынудить Telegram улучшить свою политику модерации контента", - говорится в иске Гинсберга.

Как писала "Страна", после беспорядков в Капитолии Google удалил из Play Store популярную у сторонников Дональда Трампа соцсеть Parler.

Также мы сообщали, что после этого, а также после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook в США Telegram стремительно набрал популярность.