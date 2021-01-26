Ритм современного мира часто становится причиной хронического стресса, который провоцирует воспаление в организме. Помочь может переход на здоровый образ жизни и включение в свой рацион "противовоспалительных продуктов".

Об этом сообщаю специалисты Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Мы привыкли считать, что иммунная реакция - это хорошо, а воспаление - это плохо. Но воспалительный процесс в организме полностью может быть нормальной иммунной реакцией. Воспаление, например, необходимо для заживления ран. Или же для борьбы с инфекциями из-за повышения температуры тела", - объяснили в ЦОЗ.

Однако в современном мире образ жизни часто вызывает хроническое воспаление. В то время как для борьбы с острым воспалением есть много способов, для борьбы с хроническим нужно перейти на здоровый образ жизни и включить в свой рацион продукты богатые витаминами и фитонутриентами, которые способны поддерживать здоровый иммунный ответ и важны для предупреждения возникновения хронических воспалительных процессов в организме.

В топ-5 таких продуктов входят:

Куркума. Яркая желтая специя, которая используется в первую очередь в качестве приправы. В ней содержится куркумин, который является одним из самых мощных антиоксидантов и укрепляет иммунную систему;

Тыквенные семечки. В них содержится множество полезных микроэлементов.

Капуста брокколи. Три порции брокколи в неделю могут снизить риск рака простаты более чем на 60%.

Ферментированные продукт (квашенная капуста, соленые огурцы, кефир). Такие продукты помогают сохранять здоровую микрофлору кишечника.

Чеснок, который борется с вирусными и грибковыми инфекциями, а также укрепляет иммунитет

Напомним, в МОЗ объяснили украинцам, какое питание приводит к развитию иммунодефицита.

Также сообщалось, что употребление некоторых продуктов может помочь усилить иммунитет в сезон гриппа и ОРВИ. Также стоит ограничить количество потребляемого сахара.