По состоянию на понедельник, 25 января, Украина уже использовала две квоты на поставки продукции в страны Европейского Союза без пошлины, которые были выделены на 2021 год. Также уже использована квартальная квота на поставку птицы и яиц.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на слова аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

Так, по словам аналитика, украинские производители полностью использовали годовые беспошлинные квоты по поставки в Евросоюз меда, а также виноградного и яблочного соков.

Кроме того, полностью использована квартальная квота (на январь-март)на поставки яиц, яичных продуктов и мяса птицы. В то же время, украинские экспортеры использовали 74% годовой квоты на кукурузу, 43% на сахар, 24% на крупы и муку, 18% на обработанные томаты, 9% на крахмал, 8% на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках. По прогнозам аналитика большая часть квот по этим позициям будет закрыта в первом полугодии.

Напомним, в 2019 году Украина предложила Евросоюзу изменить Соглашение об ассоциации. Как могут переписать договор об ассоциации с ЕС и чем это обернется для Украины подробно разбиралась "Страна".