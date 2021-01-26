Великобритания стала первой европейской страной, в которой за время пандемии официально зарегистрировано более 100 000 смертей от коронавирусной инфекции. Руководители здравоохранения страны назвали это трагедией.

Об этом сообщает The Times.

Великобритания также оказалась пятой страной в мире, достигшей этого показателя. Ранее этот рубеж преодолели США, Бразилия, Индия и Мексика. Кроме того, в Туманном Альбионе сейчас самый высокий уровень смертности от коронавируса на миллион человек среди всех стран мира.

С 9 по 15 января Управление национальной статистики зарегистрировало 7 776 смертей от коронавируса, при этом вирус был упомянут в свидетельствах о смерти. В результате общее количество его жертв с начала пандемии составила 103 602 человека.

В девяти из десяти свидетельств о смерти, в которых упоминается коронавирус, он назван непосредственной причиной смерти.

Помимо указания причины кончины в свидетельствах есть и другая методика учета ковидных смертей - по показателю летальных исходов, случившихся в течение 28 дней после положительного теста. По нему статистика пока несколько меньше ста тысяч и составляет 98 531 смертей (по состоянию на понедельник).

Большинство смертей приходится на старшие возрастные группы: почти три четверти умерших от вируса были старше 75 лет. Каждая третья смерть приходилась на жителей домов престарелых.

Как сообщала "Страна", от коронавируса в больнице умерла британская звезда фильмов ужасов.

Мы также рассказывали, что вероятность смерти при одновременном заражении гриппом и коронавирусом увеличивается в два раза.