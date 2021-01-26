В Запорожье, где у двух девушек нашли более тысячи пакетов с наркотиками на миллионы гривен, задержали мужчину, который принимал заказы на "минирование" госучреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, он создал в одной из запрещенных в Украине социальных сетей группу, в которой за деньги принимал "заказ" на псевдоминирование различных объектов. В частности, мужчина уже успел прислать более 200 сообщений о "минировании".

"Злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы закладках взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей", - рассказали в СБУ.

Во время обысков у задержанного правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В данный момент мужчине сообщили о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит от 4 до 8 лет.









Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе и области неизвестные "заминировали" почти 400 учебных заведений. В частности, на электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы и области заминированы.

Также напомним, что психически больной и пьяный мужчина позвонил в полицию, чтобы "заминировать" отделение банка. Свой поступок он объяснил тем, что ему нечем платить долги перед банком.