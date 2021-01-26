Мировые цены на нефть меняются в разных направлениях. Фото: pixabay

Во вторник, 26 января, в ходе торгов мировые цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно, Brent дорожает, в то время как WTI дешевеет. Поддержку нефтяному рынку в том числе оказывает слабость доллара, который снижается после недавнего роста.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:53 КСК составляет $55,97 за баррель, что на $0,09 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Аналитики Saxo Bank ожидают, что нефть марки Brent в первом квартале 2021 года будет торговаться в диапазоне $50-55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,70 за баррель, что на $0,07 (0,13%) ниже уровня на закрытие рынка в понедельник.

"Цены на нефть на текущий момент продолжают зависеть от внешних факторов, таких, как доллар США и финансовые рынки", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг, которого цитирует Dow Jones.

Ожидания снижения предложения отодвигают на второй план опасения по поводу спроса, отмечает Trading Economics. Ирак ранее объявил о сокращении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн б/с в декабре. Помимо этого, оптимизм инвесторов связан с надеждами на новые меры стимулирования экономики США.

В то же время давление на рынок оказывает эпидемиологическая ситуация в КНР. Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, пишет Bloomberg. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

Китай по итогам 2020 года увеличил добычу нефти на 1,6% - до 195 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). При этом импорт нефти вырос на 7,3% и составил 540 млн тонн. Объемы нефтепереработки повысились на 3% - до 670 млн тонн.

Напомним, под санкции США попала одесская компания за поставки нефти из Венесуэлы.

Также сообщалось, что нефть начала дорожать на фоне вступления Байдена на пост президента США.

 

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