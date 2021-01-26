Список историй с драками во время заседаний украинских органов власти разных уровней пополнился новым эпизодом. На сессии городского совета Изюма, что в Харьковской области, произошла рукопашная между депутатами.

Как сообщает сайт "Город Изюм", инцидент случился 26 января.

Во время сессии депутаты решили выяснить свои отношения, и от слов быстро перешли к ударам. При этом депутаты нецензурно выражались.

На видеозаписи эпизода сессии двое депутатов под призывы мэра сесть на место и женскую реплику из зала "Как голосовать за то, что в глаза не видели?" подошли к сидящему за своим столом третьему избраннику плотной комплекции. Один из них что-то сказал ему, после чего тот вскочил и начал наносить удары по оппонентам, а они отвечали ему.

Что послужило причиной свалки, а также имена ее участников неизвестны.

Находившиеся в зале правоохранители не успели сразу среагировать на случившееся. Мэр Изюма Валерий Марченко был вынужден объявить перерыв в заседании.

Ранее "Страна" сообщала, что в Житомире на сессии облсовета депутаты подрались из-за смертельного ДТП.

Также мы рассказывали, как на сессии Вышгородского горсовета депутат подрался с местным жителем. Причем в ходе потасовки на пол выпало оружие.