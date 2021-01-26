В Польше, где выставили из квартиры на улицу больного украинца с коронавирусом, еще один украинец, работавший на одном из заводов, уволился и в знак протеста пришел к зданию завода абсолютно голым.

Об этом сообщает Gazeta Wrocławska.

В частности, издание обнародовало снимок, на которой мужчина стоит спиной к камере и демонстрирует обеими руками неприличный жест в сторону здания фабрики LG. Отмечается, что таким образом он попрощался с нелюбимой работой.

В свою очередь, представители корейской фирмы подтвердили, что мужчина работал на этом предприятии и рассказали, что его, гражданина соседней Украины, наняли через стороннюю фирму.

В компании удивились, что он сумел выйти на улицу голым в январский холод, предположили, что он был пьян, и рассказали, что на момент инцидента он уже не числился сотрудником LG.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве посреди белого дня голый мужчина перебрался с одной многоэтажки к другой по проводу. По словам очевидцев, мужчина перебирался таким образом между крышами уже несколько раз.

Также напомним, что в Дании на ТВ детей учили бороться с комплексами, показав им полностью голых взрослых. По заявлению создателей передачи, таким образом они хотели поддержать бодипозитив и помочь преодолеть комплексы, возникающие у детей из-за стереотипа идеального тела.