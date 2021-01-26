Московский штаб российского оппозиционера Алексея Навального определил время и место новой акции в его поддержку. Штаб призвал сторонников политика собраться в ближайшее воскресенье на Старой и Лубянской площадях. На последней расположено бывшее здание госбезопасности СССР, ныне принадлежащее ФСБ России.

О деталях проведения акции штаб написал в своем Твиттере.

"Москва! 31 января в 12:00 выходим на Лубянскую и Старую площади. Мы пройдем мирным шествием по Москве с требованием освободить Алексея Навального. Направление шествия определим в зависимости от ситуации", - говорится в посте микроблога.

О том, что в поддержку Навального будут новые протесты, в его штабе решили через несколько дней после масштабных митингов 23 января.

"Страна" подробно рассказывала, как прошли акции сторонников оппозиционера в минувшие выходные.