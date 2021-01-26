Суд оправдал директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича, который в 2019 году издевался над собакой, таща ее на цепи за автомобилем.

О вердикте суда сообщает в Фейсбук общественная организация "UAnimals".

"Оправдан очередной живодер! Помните дело чиновника Байдича, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге? Казалось бы, избежать наказания живодеру не удастся. А вот и нет. Экспертиза не обнаружила у собаки увечий, а полиция на основе этого заявила, что нет состава преступления", - говорится в записи.

По данным СМИ, проведенная в Харькове судебно-медицинская экспертиза сделала вывод, что обнаруженные у собаки по кличке Барсик телесные повреждения относятся к средней степени тяжести с длительным расстройством здоровья. Однако от нанесенных травм у животного не осталось признаков осложнения здоровья, а признаки увечья отсутствуют.

На основании заключения экспертов следственный отдел Красиловского отдела полиции принял решение закрыть уголовное производство в связи с отсутствием состава уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

По словам начальницы сектора коммуникаций главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Инны Глега, Барсик до сих пор живет в кинологическом центре ГУ Нацполиции области, куда попал после издевательств.

"Ему выделили отдельный вольер, а служебные собаки делятся с ним питанием, поскольку на Барсика оно не предусмотрено. Сейчас Барсик хорошо себя чувствует, он ухоженный и ждет новых хозяев, которые захотят принять его в свою семью. Но желающие его забрать в кинологический центр не обращались", - сказала Глега.

Как писала "Страна", в ноябре 2019 года Байдич измывался над Барсиком, а затем объяснил это тем, что пес укусил его мать. Поэтому он решил его наказать. Тогда же полиция открыла на него дело. В феврале прошлого года чиновника уволили.

В Украине случаи издевательств над животными нередки, причем этим занимаются даже дети. Например, в декабре подо Львовом подростки ради веселья избили трубой собаку в мешке.