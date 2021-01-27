Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по экономполитике Сергей Калашников, комментируя планы Министерства финансов США поместить на купюру портрет активистки движения за освобождение рабов, предложил изобразить президента РФ Владимира Путина на пятитысячной рублевой купюре.

Об этом сообщает "Говорит Москва" в своем Telegram-канале.

"Я не считаю возможным, кроме изображения городов, помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично", - сказал Калашников.

Однако позже, в разговоре с "РИА Новости", он уточнил, что не будет выступать с идеей об изображении Путина на купюрах в Госдуме. По его мнению на купюрах должны быть изображены символы текущей эпохи и он другого символа, кроме Путина, не видит.

"Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу", - объяснил депутат.

Напомним, в ноябре прошлого года НБУ впервые выпустила вертикальную купюру. На ней изображен портрет первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

Также сообщалось, что НБУ ввел памятную монету "Передовая" в честь медиков и военных номиналом 5 гривен.