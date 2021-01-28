В США на купюрах может появиться женщина. Идею редизайна обсуждали еще со времен Барака Обамы, а после инаугурации Джо Байдена о ней вновь заговорили в Белом доме.

Рассказываем, кто такая Гарриет Табмен, которую хотят поместить на купюру в 20 долларов и почему с "лица" доллара решили убрать Эндрю Джексона.

Кто такая Гарриет Табмен

Гарриет Табмен - чернокожая правозащитница, вызволившая из рабства десятки людей в середине позапрошлого века.

В 27-летнем возрасте, сбежав из рабства на американский Север, она организовала 13 миссий по спасению примерно 70 порабощенных, включая свою семью и друзей. Их переправляли в безопасные места, используя сеть активистов по борьбе с рабством и убежища.

На новом месте Табмен помогала спасенным найти жилье и работу, основала приют для пожилых афроамериканцев. За это она получила прозвище "Моисей".

Во время гражданской войны в США она была вооруженным разведчиком и шпионом. Возглавила вооруженную экспедицию, которая освободила более 700 рабов.

Позже Табмен присоединилась к движению суфражисток и боролась за право голоса для женщин.

Гарриет Табмен

О том, чтобы разместить на 20-долларовой купюре женщину в США уже больше пяти лет. Такую идею подала инициативная группа "Женщины на двадцатидолларовых купюрах" (Women On 20s). Активисты хотели, чтобы новая купюра появилась в 2020 году - к 100-й годовщине с момента предоставления женщинам права голоса.

Табмен была не единственной из тех, кто был в списке. Кроме нее там были Элеонора Рузвельт, Роза Паркс, первая женщина-вождь чероки Вилма Мэнкиллер - всего 14 фамилий.

Однако за темнокожую активистку проголосовали больше всего участников интернет-опроса.

Кстати, это не первая попытка разместить портрет женщины на американских долларах. Некоторое время купюры украшали Богиня Свободы (1863 год) и Покахонтас (1865 год).

Последней женщиной, чей портрет появился на американских банкнотах, была Марта Вашингтон - супруга первого президента США Джорджа Вашингтона. Серебряный сертификат с ее изображением использовался в период с 1891 по 1896 год.

Чем не угодил Джексон

Все номиналы современного американского доллара украшают портреты мужчин. Почти все они президенты США и борцы на независимость штатов.

Современные доллары США. Фото: Википедия

Джексоном решили пожертвовать, посчитав его наиболее подходящим кандидатом навылет, поскольку он известен своими репрессиями против темнокожих рабов и коренного населения Америки - индейцев. Которые за жестокость прозвали его "Железным генералом".

Также он лично подавлял восстания рабов.

20 долларов с Джексоном

В 2016 году, при демократе Бараке Обаме, Минфин стал готовиться к тому, чтобы заменить Джексона на Табмен.

Проект новой банкноты предложил экс-министр финансов Джек Лью.

"Решение было вызвано тысячами комментариев от американцев старшего и младшего поколения. Меня особенно поразила реакция детей, для которых Гарриет Табмен - образец лидера и защитника демократии", - пояснял Лью.

Однако в 2019 году, во время правления Дональда Трампа изменение дизайна купюры было отложено как минимум до 2028 года.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил это необходимостью более тщательно защитить купюру от подделок.

Однако СМИ тогда написали, что Джексона на купюре хочет оставить сам Трамп, который считает происходящее "играми в политкорретность".

В 2019 году интерес к темнокожей активистке подогрел биографический фильм "Гарриет". Он номинировался на "Оскар", но не взял ни одну из номинаций.

После инаугурации Джо Байдена вновь заговорили о редизайне доллара.

"Министерство финансов предпринимает шаги, чтобы возобновить попытки поместить портрет Гарриет Табмен на новые 20-долларовые банкноты. Важно, чтобы наши банкноты, наши деньги… отражали историю и разнообразие нашей страны, а образ Гарриет Табмен, украшающий новую банкноту в 20 долларов, безусловно, отразит это" - сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Сейчас министерство предпринимает шаги, чтобы ускорить процесс выпуска купюр с Табмен.