26 января занимавший должность мэра Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин опубликовал предвыборный ролик, который построен на теме о дружбе Добкина и Кернеса.

Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Instagram.

"Мы через многое с ним прошли вместе. Много вместе успели сделать. О многом хочется написать и рассказать. Обязательно это сделаю. Но позже. А сегодня оставлю этот ролик здесь и вместе с вами просто буду смотреть и слушать", - подписал кадры Добкин.

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В частности, на обнародованном видео Михаил Добкин совместил снимки из жизни погибшего Кернеса и его слова. На фоне кадров Добкин позирует в черном деловом костюме.

"Вместе с харьковчанами мы добились больших результатов. Харьков мы все любим, это наш родной город. Поэтому мы его будем защищать везде и всегда", - сообщает Кернес, эти слова вырезаны из одного из его интервью.

Также в видео звучит фраза погибшего мэра о том, что он считает Добкина "хорошим управленцем и менеджером". В конце ролика на фоне политика появляется текст: "Мы должны продолжить начатое вместе! М. Добкин".

Фукс: "Гнусный ролик"

Друг покойного мэра города Геннадия Кернеса Павел Фукс назвал подобный ход Добкина "пиаром на гробах", а сам ролик "гнусным".

"Посмотрел гнусный предвыборный ролик Добкина, скомпилированный из фото и видео покойного Кернеса. Это называется "пиар на гробах" - политический моветон примазываться к подвигам умершего человека и выдавать ложное за правду. Вы когда-то делали интервью с Кернесом. Там есть его высказывание в тему. Цитирую без купюр: "Мои интересы и интересы Михаила Добкина разошлись тогда, когда он забыл, что такое Харьков. Его заявления не шли на пользу городу. Он просто сидел в Твиттере и участвовал во всей этой "срани", извините, как умел. Я ему говорил, что нас ассоциируют вместе, и если он собирается делать какое-то ключевое заявление, например, то пускай сначала у меня спросит, хочу ли я в этом участвовать... Он недавно был у меня в гостях, но я не увидел, чтобы он хотел работать. Он сказал, что хочет кататься на мотоциклах. Пришел ко мне с перстнем, я спросил, что это? А он ответил, что это специальный байкерский знак. Он просто понимает, что в Харькове дороги хорошие, и он может кататься на мотоцикле", - сообщил Фукс.

Добкин: "А с кем использовать кадры, с Кличко?"

Сам Добкин объяснил "Стране", почему использовал там кадры и выдержки из интервью покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"А что в этом такого? Кадры с кем я должен был использовать в видео? С Кличко?", - отметил Добкин и продолжил: "у меня с Геннадием Адольфовичем своя долгая история. В этой истории был небезызвестный ролик (речь о вирусном видео со "скучным лицом" - Ред.). Сегодня я не могу с ним это сделать - его, к сожалению, уже нет. Поэтому я решил поступить таким образом. Сделать ролик, где мы вдвоем, с его закадровым голосом. Там он говорит то, что говорил в разных интервью. Ничего удивительного в этом нет".

И попросил не расценивать этот ролик как предвыборный, так как выборы в Харькове еще не назначены.

Политик также ответил на претензии бизнесмена Павла Фукса по поводу этого видео.

"Пиар на гробах – это когда рассказывают о Геннадии как о своей частной собственности. Это пиар на имени. Когда мы с Геной делали ролик, когда работали вместе, когда Харьков начинали приводить в порядок, и потом, когда я был в области, а он избрался мэром, – Павла Фукса здесь и близко не было. Он жил в Москве лет 20, занимался бизнесом, сейчас живет в Киеве. Его Харьков не интересовал. Я не понимаю, почему он вообще это комментирует? Как это его касается? Он далек от Харькова. В Харькове у него ничего нет, кроме, разве что, могил ближайших родственников, потому что он родом из Харькова. Что его связывает с Харьковом, кроме желания управлять ручными чиновниками Харьковского городского совета?", – считает Михаил Добкин.

В свою очередь, "танцами на гробах" он называет проволочку с назначением даты новых выборов мэра Харькова.

"Умышленно не отправить свидетельство о смерти Кернеса в Верховную Раду для назначения выборов – вот это пляски на гробах. Затягивать выборы – это пляски на смерти человека. Зайти в горсовет на плечах Гены, а потом переметнуться к Арсену Авакову – это танцы на гробах. А ведь именно Фукс возил Игоря Терехова (и.о. мэра Харькова – Ред.) к Авакову на смотрины. Это уже даже больше, чем пляски – это откровенное предательство. Гена никогда не позволял команде Арсена Борисовича подступиться к Харькову", – заявил "Стране" Михаил Добкин.

Подробнее о ситуации вокруг выборов мэра Харькова читайте в аналитике "Страны".