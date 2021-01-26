Канцлер Германии Ангела Меркель хочет запретить путешествия внутри страны в рамках борьбы с коронавирусом. Таким образом власти надеются предотвратить дальнейшее внедрение мутации Covid-19.

Об этом заявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер, передает Bild.

Также власти Германии изучают возможность полностью остановить внешнее авиасообщение.

"К более строгим мерам контроля относится более строгий пограничный контроль, а также сокращение авиасообщения с Германией почти до нуля, как сейчас сделал Израиль, чтобы предотвратить попадание мутаций", - заявил Зеехофер.

Выступая по видеоконференции на Всемирном экономическом форуме канцлер Германии Ангела Меркель признала, что ее правительство допустило ошибки в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, она заявила, что скорость принятия мер для борьбы с Covid--19 "оставляет желать лучшего", передает dw.com.

Ранее "Страна" писала о том, что Меркель предложила России помощь в регистрации "Спутника V" в Евросоюзе.

Также мы сообщали, что Меркель объявила о продлении жесткого локдауна в Германии до Дня Валентина.